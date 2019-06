USA:lta kuvatodiste sotalaivojen vaaratilanteesta

Amerikkalainen ja venäläinen sotalaiva olivat perjantaina törmätä toisiinsa Itä-Kiinan merellä, kun venäläisalus ohitti yhdysvaltalaiset vain muutaman metrin etäisyydeltä. Verkkouutisten jutun tapauksesta voi lukea täältä.

U.S. Navyn operaatiopäällikkö, amiraali John Richardson on jakanut Twitter-tilillään kuvia vaaratilanteesta. Kuvista näkyy Richardsonin mukaan miten yhdysvaltalainen USS Chanchellorsville joutui väistämään venäläisalusta törmäyksen välttämiseksi.

Amiraali Richardson arvostelee jyrkin sanoin venäläisaluksen toimintaa. Hän luonnehtii venäläiskapteenin käyttäytymistä ”vastuuttomaksi” ja ”harkitsemattomaksi”.

– Tämä epäviisas liike, samoin kuin Venäjän ilmavoimien vaaralliset liikkeet itäisellä Välimerellä aikaisemmin tällä viikolla, tekevät selväksi että nämä Venäjän sotavoimien vaaralliset toimet ympäri maailman eivät ole sitä, mitä maailma odottaa vastuulliselta ja luotettavalta maailmanvallalta, amiraali kirjoittaa.

Richardsonin mukaan Yhdysvaltain laivasto tulee jatkossakin toimimaan siellä missä kansainvälinen oikeus sen sallii.

In these photos, U.S. Navy cruiser USS Chancellorsville (CG 62), right, is forced to maneuver to avoid collision from the approaching Russian destroyer Udaloy I (DD 572), closing to approximately 50-100 feet putting the safety of her crew and ship at risk. pic.twitter.com/BRNqWNV9zd

— Adm. John Richardson (@CNORichardson) June 7, 2019