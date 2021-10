USA:lla salainen operaatio – erikoisjoukkoja jo Taiwanissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan uhkaavat toimet Taiwania kohtaan huolestuttavat Yhdysvaltain puolustusministeriötä.

Yhdysvaltain asevoimien erikoisjoukot ja merijalkaväki ovat alkaneet kaikessa hiljaisuudessa kouluttaa taiwanilaisia sotilaita Taiwanin maaperällä. Kyse on The Wall Street Journalin mukaan tähän saakka salassa pidetystä operaatiosta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Taiwanin puolustusta Kiinan kasvavaa uhkaa vastaan.

USA:n erikoisjoukot kouluttavat WSJ:n viranomaislähteiden mukaan pieniä Taiwanin maavoimien yksiköitä, merijalkaväki antaa puolestaan merellisille joukoille perehdytystä pieniin aluksiin perustuvaan toimintaan. Rotaatioperiaatteella toteutettava koulutusoperaatio on jatkunut jo vähintään vuoden, mutta siitä kerrotaan julkisuudessa ensi kertaa vasta nyt.

Erikoisjoukkojen sijoittaminen Taiwaniin kertoo WSJ:n mukaan siitä, että Yhdysvaltain puolustusministeriö kantaa huolta Taiwanin asevoimien taktisesta kyvykkyydestä tilanteessa. jossa sotilaallinen paine Kiinan taholta käy yhä uhkaavammaksi.

Pelkästään viimeksi kuluneen viikon aikana on raportoitu noin 150 kiinalaisen sotilaslentokoneen lähestyneen Taiwanin ilmatilaa. Joukossa on Taiwanin antamien tietojen mukaan ollut ainakin J-16-hävittäjiä, strategisia H-6-pommikoneita sekä Y-8-merivalvonta- ja tiedustelukoneita.

Taiwanin puolustusministeri Chiu Kuocheng varoitti keskiviikkona, että Kiina saattaisi toteuttaa täysimittaisen hyökkäyksen kapinallisena maakuntanaan pitämäänsä Taiwania vastaan vuonna 2025.

Kiinan ulkoministeriö kommentoi tilannetta ainoastaan toteamalla, että Kiina tulee ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin suvereniteettinsa ja alueellisen koskemattomuutensa turvaamiseksi.