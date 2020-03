Yhdysvalloilla on etu koronaa vastaan: Elämäntapa

Sosiaalinen etäisyys kuuluu Amerikassa kulttuuriin.

Koronavirus on edennyt USA:n kaupungeissa nopeasti ja maa on nyt 35 000 tartunnalla noussut ohi Espanjan. Washington Postissa kolumnisti Henry Olsen kirjoittaa, että Yhdysvalloilla saattaa kuitenkin olla salainen ase koronavirusta vastaan.

Terveysasiantuntijat ja viranomaiset korostavat epidemiassa sosiaalisen etäisyyden ottamista toisiin ihmisiin.

– Yhdysvallat kuitenkin jo harjoittaa yhtä muotoa sosiaalisesta etäisyydestä päivittäisessä elämässään esikaupunkielämän kautta, Henry Olsen kirjoittaa.

Hänen mukaansa amerikkalaisia on arvosteltu yhden perheen omakotitaloista ja yksityisautoilusta töihin. Nämä tekijät kuitenkin tarkoittavat siä, että amerikkalaiset ovat vähemmän todennäköisesti lähitekemisissä vieraiden kanssa päivittäisessä elämässään kuin muiden kehittyneiden maiden asukkaat.

– Jo se tarkoittaa, että meillä on suojaa, jota monella italialaisella tai kiinalaisella ei ollut.

Kiinassa väestötiheys on 397 ihmistä neliömailille, Italiassa 532 ja Etelä-Koreassa 1 366. Yhdysvalloissa on vain 96 ihmistä keskimääräisellä neliömaililla. Suomessa vastaava luku on 47, joskin Uudellamaalla melkein kymmenkertainen.

Yli 80 prosenttia amerikkalaisista joko työskentelee kotona tai kulkee töihin autolla. Pekingissä ja Xianissa vastaava luku on 30 prosenttia. Milanossa keskivertoasukas tekee julkisella liikenteellä 350 matkaa vuodessa.

– Tämä data antaa ymmärtää, miksi pandemia on iskenyt erityisen kovaa New Yorkiin, kirjoittaja huomauttaa.

Amerikkalaiset ovat myös selvästi keskimäärin nuorempia kuin pahimmissa pandemiamaissa, eivätkä amerikkalaiset asu yhtä paljon vanhempiensa kanssa.

USA:ssa on kiinnitetty huomiota siihen, että eniten koronasta kärsineet osavaltiot ovat toistaiseksi olleet itä- ja länsirannikon New York, Washington, Kalifornia ja New Jersey. Kaikissa on maan suurimpia asutuskeskuksia ja kaikki ovat vankasti demokraattien johtamia.

Osavaltioista vähiten koronatapauksia on Wyomingissa, Idahossa, Missourissa, Montanassa, Etelä-Dakotassa, Oklahomassa ja Kansasissa. Ne ovat leimallisemmin haja-asutettuja ja tavallisesti tukevasti republikaanien alueita.