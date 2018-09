USA:lla todisteet Venäjän Pohjois-Korean pakotteiden rikkomisesta

Yhdysvallat syyttää Venäjää Pohjois-Koreaa vastaan asetettujen talouspakotteiden laajamittaisesta rikkomisesta.

YK-lähettiläs Nikki Haley kertoi asiasta maanantaina Yhdysvaltain aloitteesta järjestetyssä YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa. Hänen mukaansa talouspakotteiden pitävyys on välttämätöntä diplomaattiselle prosessille, jonka kautta Pohjois-Koreaa painostetaan luopumaan ydinaseistaan.

– Pohjois-Korean kanssa käydään parhaillaan vaikeita, herkässä tilanteessa olevia neuvotteluita. Presidentti Donald Trumpin ja Kim Jong-unin välinen huippukokous asetti meidät oikealle kurssille, mutta emme ole vielä maalissa, Haley sanoi.

Haleyn mukaan Yhdysvalloilla on todisteita pakotteiden laajasta ja johdonmukaisesta kiertämisestä.

– Venäjä on pyrkinyt peittelemään turvallisuusneuvostossa pakotteiden rikkomista, johon ovat syyllistyneet sekä Venäjän että muiden maiden kansalaiset.

– Näiden todisteiden valossa emme voi luottaa siihen, että myös Venäjä pyrkii Pohjois-Korean riisumiseen ydinaseista. Venäjän täytyy nyt osoittaa se omien tekojensa kautta, Haley totesi.

