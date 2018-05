USA voi rankaista eurooppalaisia yrityksiä Iran-yhteistyöstä

Yhdysvallat saattaa asettaa pakotteita eurooppalaisille yhtiöille, jotka eivät suostu vähentämään kaupankäyntiään Iranin kanssa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti viime tiistaina vetäytyvänsä Iranin kanssa vuonna 2015 solmitusta ydinsopimuksesta, jonka nojalla aiemmista talouspakotteista luovuttiin.

Trumpin neuvonantajien mukaan Yhdysvallat tulee painostamaan myös muita vetäytymään sopimuksesta.

– Eurooppalaiset tulevat näkemään, että on heidän etujensa mukaista seurata esimerkkiämme, turvallisuusneuvonantaja John Bolton totesi CNN:n haastattelussa.

Uudet pakotteet kieltävät amerikkalaisyrityksiltä Iran-yhteistyön. Iranissa toimivilta ulkomaisilta yhtiöiltä voidaan tarvittaessa estää pääsy Yhdysvaltain pankki- ja finanssijärjestelmään.

Esimerkiksi saksalainen Volkswagen jatkoi autojen viemistä Iraniin vuoden 2015 jälkeen. Yhdysvaltojen tuore Saksan-suurlähettiläs esitti maalle viime viikolla tiukan varoituksen.

– Kuten Donald Trump sanoi, ovat Yhdysvaltain talouspakotteet kohdistettu Iranin talouden kriittisiin osiin. Iranissa toimivien saksalaisyhtiöiden tulisi välittömästi lopettaa toimintansa maassa, Richard Grenell kirjoitti Twitterissä.

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 8, 2018