USA vetää joukkonsa Syyriasta

Yhdysvaltojen kerrotaan suunnittelevan joukkojensa vetämistä pois Syyriasta nopealla aikataululla. Presidentti Donald Trump vihjasi aikeesta keskiviikkona julkaistussa twiitissään.

– Olemme voittaneet ISIS:n Syyriassa. Se oli ainoa syy, minkä vuoksi olimme siellä presidenttikauteni aikana, Trump kirjoitti.

CNN kertoo saaneensa tiedolle vahvistuksen maan puolustushallinnosta.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä Syyriassa noin 2000 sotilasta, jotka ovat pääasiassa kouluttaneet paikallisia kurdijoukkoja taistelemaan ISIS:iä vastaan. Terroristijärjestön rippeitä vastaan voitaisiin iskeä myös Irakin puolelta, jonne on sijoitettu noin 5000 amerikkalaissotilasta.

Yhdysvaltain johtama koalitio painotti aiemmin joulukuussa, että kaikki tiedot mahdollisesta vetäytymisestä ”ovat valheellisia ja tarkoitettu aiheuttamaan hämmennystä ja kaaosta”.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018