USA vastasi Hornetien harjoitukseen: ”Aina ilo”

Ilmavoimat on julkaissut kuvia harjoituksesta, jossa suomalaiset Hornet-lentäjät suorittavat ilmatankkausta Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135R Stratotanker -koneen kanssa.

Harjoitus toteutettiin Rovaniemeltä Kuusamoon ulottuvalla alueella 18.–20. helmikuuta.

Ilmavoimien mukaan ilmatankkaukseen keskittyviä koulutustapahtumia järjestetään säännöllisesti kumppanivaltioiden ilmavoimien kanssa.

– Hornetin käyttämä ilmatankkausmenetelmä tunnetaan nimellä ”probe-and-drogue”. Tankkauksessa tankkeri laskee siiven kärjen alla olevasta säiliöstä hinaukseen letkun, jonka päässä on suppilomainen kori (drogue). Tankkaavan Hornetin eturungosta nousee esiin lyhyt puomi (probe), jonka ohjaaja lentää kontaktiin korin kanssa, Ilmavoimien Facebook-päivityksessä selvennetään.

Yhteistyö nostettiin esiin myös Yhdysvaltain ilmavoimien päivityksessä.

– Aina ilo, @FinnishAirForce! Ilmatankkauksen asiantuntijamme Mildenhallin tukikohdasta harjoittelivat suomalaisten kumppaneidemme kanssa. Tavoitteena oli lisätä taitoja ja tehostaa yhdessä toimimista, Yhdysvaltojen ilmavoimien Euroopan ja Afrikan alueiden Twitter-tili kirjoittaa.

Always a pleasure, @FinnishAirForce!

Our aerial refueling experts at @RAFMildenhall trained with our Finnish partners recently to increase proficiency & boost interoperability. https://t.co/gf833vhLEN

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) February 21, 2020