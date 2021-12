USA varoittaa Vladimir Putinia: Syytökset kansanmurhasta vastuuttomia

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö korostaa Twitter-tilillään, että valheelliset syytökset kansanmurhasta ovat vaarallisia ja vastuuttomia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin arvioi viime perjantaina kovin sanoin Itä-Ukrainan tilannetta rinnastaen sen kansanmurhaan. Putin kommentoi asiaa tapaamisessa Venäjän ihmisoikeusneuvoston kanssa. Presidentti luonnehti russofobiaa ”ensimmäiseksi askeleeksi kohti kansanmurhaa”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Venäjän asettamat viranomaiset miehitetyssä Donbassissa (nimitys Venäjän miehittämille Itä-Ukrainan alueille) ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin, vanginneet laittomasti Ukrainan kansalaisia, tukahduttaneet sananvapauden ja pakottaneet ukrainalaiset ottamaan Venäjän passit, Yhdysvaltain lähetystö tviittaa.

Venäjä on koonnut noin 100 000 sotilasta ja runsaasti kalustoa lähelle Ukrainan rajaa ja niin tiedustelu- kuin asiantuntija-arviotkin viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on samalla käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä Ukrainan ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen.

Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov varoitti ulkomaisille sotilasasiamiehille pitämässään puheessa viime torstaina, että Venäjän vastaa kaikkiin Ukrainan provokaatioihin voimakeinoin. Gerasimov vihjasi ukrainalaisten päättäjien suunnittelevan Itä-Ukrainassa sotilaallista ratkaisua. Mistään tällaisesta ei kuitenkaan ole ollut viitteitä muualla kuin Venäjän puheissa.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov kommentoi eilen maanantaina jyrkästi Venäjän ja Naton suhteita.

– Jos Nato ja Yhdysvallat eivät vastaa Venäjän vaatimukseen turvatakuista, seuraa siitä sotilaallinen vastaus ja uusi kierros vastakkainasettelua, Rjabkov totesi. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Kommentit liittyvät Moskovan viime aikoina Natolle ja Yhdysvalloille esittämiin vaatimuksiin. Venäjä on vaatinut sitovaa sopimusta siitä, ettei Nato enää laajene itään. Lisäksi Kreml on esittänyt, ettei ”Venäjää uhkaavia” asejärjestelmiä kuten lyhyen tai keskimatkan ohjuksia tulisi sijoittaa sen rajojen läheisyyteen.

Rjabkov sanoi, että mikäli Naton ja Venäjän asia ei etene kohti ”poliittista ja diplomaattista ratkaisua”, johtaa se siihen, että vastaus on ”sotilaallinen ja sotilastekninen”.

False accusations of genocide are dangerous and irresponsible. Russia’s proxy authorities in occupied Donbas have committed human rights abuses, illegally imprisoned Ukrainian citizens, suppressed free speech and forced Ukrainians to take Russian passports.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 13, 2021