USA varoittaa Ukrainaa: Hyökkäys yritettiin lavastaa videolle

USA:n tiedusteluviranomaisilla on hallussaan video, jota Venäjä on valmistellut oikeuttaakseen hyökkäyksen Ukrainaan. Lavastetulla videolla ukrainalaisia esittävät näyttelijät hyökkäävät Venäjää vastaan.

Kreml on kiistänyt Yhdysvaltojen syytökset.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo CNBC:n haastattelussa, että maan hallitus varautuu kaikkeen mahdolliseen provokaatioon Venäjän suunnalta.

– Jos kysytte minulta, onko jotain, mitä Venäjä ei tekisi oikeuttaakseen sodan, vastaus on ei. Kaikki on mahdollista ja meidän tulee ottaa se huomioon, Kuleba sanoi.

Yli 100 000 venäläistä sotilasta on sijoitettu Ukrainan rajan lähelle. Myös Valko-Venäjän alueella on noin 30 000 sotilasta. Venäjä on kieltänyt, että se aikoisi hyökätä Ukrainaan ja että joukkojen sijoittaminen Valko-Venäjälle johtuu suunnitelluista sotilasharjoituksista ensi viikolla.

Kuleba kertoo, että vaikka tilanne on edelleen vakava ja Venäjä voisi valloittaa Ukrainan ’silmänräpäyksessä’, on diplomatian keinot kuitenkin tehonneet.

– Hyökkäyksen uhka joulukuulta on ensin siirtynyt tammikuun alkuun, sitten tammikuun puoliväliin ja edelleen tammikuun loppuun. Se tarkoittaa, että Ukraina ja länsi ovat voittaneet Venäjän ensimmäisessä erässä, Kuleba sanoo.

’Erävoitoksi’ Kuleba laskee sen, että vaikkakin Venäjän hyökkäys on edelleen mahdollinen, sitä ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut.

Keskiviikkona USA kertoi sijoittavansa Euroopassa sijaitsevista sotilaistaan kolme tuhatta lähemmäs Ukrainaa. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitry Peskov kertoi, että joukkojen siirrolla USA aiheuttaa jännitteitä Euroopassa ja on todiste siitä, että Venäjällä on selkeä syy olla huolissaan.

According to U.S. officials to FOX NEWS:

– Russia has started preparations for making the propaganda video that would suggest that NATO weapons have killed Russians.

– 83 Russian Battalion Tactical Groups are currently on the Ukrainian border with 14 more on their way.

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) February 5, 2022