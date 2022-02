USA varoittaa kyberhyökkäyksistä, lähettää helikoptereita Baltiaan

Venäjä on ilmaissut tyytymättömyytensä länsimaiden asettamiin pakotteisiin ja varoittanut niiden seurauksista finanssi- ja energiamarkkinoille.

Maan entinen presidentti, turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev väitti saksalaisten maksavan pian kaksinkertaisia energiahintoja Nord Stream 2 -kaasuputken jäädyttämisen vuoksi.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on varoittanut Washington Post -lehden mukaan liike-elämää mahdollisista kostotoimena tehtävistä kyberhyökkäyksistä. Myös Ukrainan infrastruktuurin on arvoitu olevan edelleen altis kyberiskuille, joilla on viime vuosina hyökätty muun muassa pankkeja ja sähkönjakelua vastaan.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin allekirjoitti tiistaina määräyksen, jonka myötä tuhansia amerikkalaissotilaita lähetetään Itä-Eurooppaan vastatoimena Venäjän aggressiivisille toimille.

Italian Vicenzaan sijoitettu, eliittiyksikkönä pidetty 173. maahanlaskuprikaati siirretään lähiaikona Baltian alueelle 20 AH 64 Apache -taisteluhelikopterin lisäksi.

Aiemmin Kreikkaan sijoitetut 12 Apache-helikopteria sijoitetaan Puolaan ja kahdeksan F-35-häivehävittäjää eri kohteisiin Itä-Euroopassa.

– Nämä lisäjoukot siirretään uusiin asemiin Nato-liittolaisten turvaamiseksi miltä tahansa aggressiolta. Tavoitteena on lisäksi jatkaa koulutusta yhdessä isäntävaltioiden asevoimien kanssa, puolustusministeriö Pentagon toteaa tiedotteessa.

. @POTUS: "In response to Russia’s admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our #Baltic allies – Estonia, #Latvia and Lithuania."🇺🇸🇱🇻#StrongerTogether pic.twitter.com/48X4bFrcAo

— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) February 22, 2022