USA varoittaa Irania: Me puolustamme itseämme

Puolustusministerin mukaan USA ei suvaitse Iranin tukemien aseryhmien hyökkäyksiä Irakissa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper pyytää Irakilta apua yhdysvaltalaisjoukkoihin kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi Irakissa, kertoo CNN.

Yhdysvaltain ja Irakin mukaan Iranin tukemat aseelliset ryhmät ovat hyökkäysten takana.

Ministeri Esper puhui Irakin pääministeri Adil Abdul-Mahdin kanssa sunnuntaina ja pyysi häneltä apua.

– Ministeri Esper toisti Yhdysvaltojen tuen turvalliselle ja suvereenille Irakille sekä sen kansalle. Hän kehotti myös irakilaisia kumppaneitamme auttamaan Yhdysvaltain ja kansainvälisen koalition joukkoihin kohdistuvien hyökkäysten estämisessä, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotusvastaava.

Yhdysvaltain ja koalition joukkojen Irakissa käyttämiin tukikohtiin on tehty viime aikoina useita rakettihyökkäyksiä.

Irakissa on noin 5 000 amerikkalaissotilasta muiden Isisin vastaisen kansainvälisen koalition joukkojen lisäksi. Koalitio tukee Irakin turvallisuusjoukkoja, jotka taistelevat jäljellä olevia Isisin rippeitä vastaan.

– Epäilen Iranin olevan joidenkin rakettihyökkäysten takana samalla tavalla kuin he ovat paljolti pahantahtoisten toimien takana kaikkialla tällä alueella, Esper sanoo.

– Mutta sen tunnistaminen ja toteaminen on vaikeaa. Me tarvitsemme Irakin apua saadaksemme turvallisuustilanteen hallintaan. Pidätämme oikeuden itsepuolustukseen, ja me toimimme myös näin.

Korkea-arvoisen irakilaisen virkamiehen mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että Iranin tukemat shiialaiset aseryhmät ovat hyökkäysten takana. Aseryhmät kuuluvat kansan mobilisointiyksiköihin eli Hash al-Shaabiin, joka on pääosin shiialaisten aseryhmien kattojärjestö. Se on liitetty osaksi Irakin turvallisuusjoukkoja.

Yhdysvaltalaisten virkamiesten mukaan monilla kansan mobilisointiyksiköihin kuuluvilla aseryhmillä on läheisiä yhteyksiä Iranin turvallisuusjoukkoihin, joilta ne saavat rahoitusta ja muuta tukea.