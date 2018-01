USA varoittaa 300 vangitusta ISIS-jihadistista – ”tätä emme halua nähdä”

Amerikkalaisten sotilasvirkailijoiden mukaan Pohjois-Syyrian vankileireille suljetut jihadistit ovat edelleen uhka.

Yhdysvaltain tukemat kurditaistelijat ovat ottaneet kiinni satoja Isis-jihadisteja ja heidän perheenjäseniään Pohjois-Syyriassa sen jälkeen, kun Isis menetti pääkaupunkinaan pitämänsä Raqqan viime vuoden lopussa.

Arviolta 200–300 kiinniotettua on suljettu väliaikaisille leireille. Yhdysvaltain sotilasvirkailijat pelkäävät, että jihadistit radikalisoituvat leireillä entisestään.

Amerikkalaiset näkevät yhtäläisyyksiä Pohjois-Syyrian tilanteen ja Irakin sodan välillä.

Heidän mukaansa on olemassa vaara, että Irakin sodassa tehty vakava turvallisuusvirhe toistuu nyt Pohjois-Syyriassa, kertoo The New York Times.

Monet jihadistit suljettiin Irakissa Yhdysvaltain Camp Bucca -kiinniottokeskukseen vuosikausiksi, minkä seurauksena he radikalisoituivat entisestään. Muun muassa Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi joutui leirille.

– Olemme nähneet selvästi mitä tapahtuu, kun ryhmä koulutettuja terroristeja vangitaan pitkäksi ajaksi, sanoo Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen koalition tiedottaja, eversti Ryan Dillon.

– Me emme halua nähdä näin käyvän. Selvitämme asiaa parhaillaan.

Pohjois-Syyriassa toimivat Yhdysvaltain erikoisjoukot keräävät arviolta 200–300 kiinniotetulta sormenjälkiä ja muita biometrisiä tunnisteita. Kiinniotetut on suljettu kolmelle eri leirille Raqqan lähellä.

Yhdysvaltalaisjoukot myös kuulustelevat jihadisteja hankkiakseen enemmän tietoa vierastaistelijoiden verkostoista.

Koalition mukaan ISIS on menettänyt 98 prosenttia alkuperäisestä alueestaan. Sen taistelijat kuitenkin pyrkivät edelleen pitämään sitkeästi kiinni jäljellä olevista tukikohdistaan Syyriassa.