USA valmistautuu jo: Jättilasti rokotetta saapui maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloissa odotetaan koronarokotusten alkamista.

Vaikkei yhdelläkään koronarokotteella ole vielä virallista hyväksyntää, valmistaudutaan Yhdysvalloissa jo valtavaan rokotusoperaatioon. Sen uskotaan alkavan jo joulukuussa, mikäli mitään yllättävää ei ilmene.

USA Todayn mukaan Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA vahvistaa, että ensimmäiset ”massailmakuljetukset” Pfizerin ja BioNtechin koronarokotetta Belgiasta Yhdysvaltoihin ovat alkaneet perjantaina.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n sääntöjen mukaan rokotetta ei saa kuljettaa rokotuspisteille ennen kuin sille on saatu viranomaisten hyväksyntä. Tästä huolimatta rokotetta varastoidaan jo jakelupaikoille. Näin annokset saadaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle hyväksynnän tultua.

Yhdysvaltain Warp Speed -rokoteoperaatiota johtavan kenraali Gustave Perna kertoi jo marraskuussa, että rokottamisessa tarvittavaa logistiikka on valmisteltu laajasti eri puolilla maata. Rokotteiden jakelu on määrä aloittaa vain 24 tuntia sen jälkeen, kun FDA on näyttänyt vihreää valoa.

LUE MYÖS:

Miksi Suomi ei voi rokottaa heti? ”Tuntuu todella kummalliselta”