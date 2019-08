USA valmis sopimukseen Kiinan kanssa – ”jos se on hyvä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

G7-kokouksen yhteydessä on vihjailtu lähentymisestä kauppakiistassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina G7-kokouksen lehdistötilaisuudessa, että hän on valmis tekemään Kiinan kanssa sopimuksen, mutta vain jos se on hyvä.

Presidentti kertoi jo aiemmin maanantaina kiinalaisten ottaneen yhteyttä ja toivoneen neuvottelujen jatkamista pikaisesti. Hän sanoi uskovansa, että kiinalaiset ovat tosissaan ja haluavat päästä sopimukseen.

Kiinan presidentti Xi Jinping on Trumpin mukaan suuri johtaja, jolla ei ole varaa menettää yli kolmea miljoonaa työpaikkaa.

Mitään suoraa vastausta Trumpin puheisiin ei Kiinasta ole heti tullut, mutta varapääministeri Liu He on Financial Timesin mukaan todennut maanantaina, että Kiina ei haluaa lisätä kauppakiistaa Yhdysvaltojen kanssa. Kiina vastustaa hänen mukaansa kauppasodan kiihdyttämistä, koska ei ole hyväksi Kiinalle eikä Yhdysvalloille eikä se myöskään ole hyvä ihmisten etujen kannalta ympäri maailmaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin kutsuminen Biarritziin oli hänen oma ajatuksensa, mutta siitä oli keskusteltu ensin Do nald Trumpin kanssa.

Trump ei tavannut Zarifia, mutta arveli, että tapaaminen Iranin presidentin Hassan Rouhanin kanssa voisi joskus olla mahdollinen suotuisissa olosuhteissa.

G7 päätti kokouksessaan myös antaa rahallista tukea ja lentokoneen Amazonin metsäpalojen sammutukseen. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on kuitenkin nokitellut asiasta Macronin kanssa ja todennut, että Brasiliaa kohdellaan ikään kuin se olisi jonkin siirtomaa.

Bolsonaron kannattaja oli BBC:n mukaan pilkannut Macronin vaimoa Facebookissa ja verrannut tätä Bolsonaron vaimoon, mihin Bolsanaro oli kommentoinut, että miestä ei pidä nöyryyttää. Macronin mukaan kommentti oli poikkeuksellisen töykeä ja surullinen.

