USA uskoo laajaan Venäjän invaasioon – suomalainen asiantuntija listaa merkit

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan hyökkäystä yritetään estää korostamalla pidäkkeitä.

Yhdysvaltain johto pitää toimintansa perusteella todennäköisimpänä Ukraina-skenaariona Venäjän laajaa invaasiota, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi.

Hän listaa Twitter-ketjussaan Yhdysvaltain toimia. Aaltolan mukaan niistä kuvastuu pyrkimys estää Ukrainan sodan eskaloituminen entisestään korostamalla aktiivisesti pidäkkeitä.

– Yhdysvallat tuntuu olevan hyvin huolissaan, että täydenkuun tienoilla sudet ulvovat. Lähetystö siirretty Ukrainan läntiseen osaan, evakuointireitit Puolan rajan ylitse käynnistetty. Kabulista haetaan opetusta, Aaltola sanoo.

– Merkit osoittavatkin mutaisen sodan olevan vain hyökkäyskäskyä vailla. Syyriassa Yhdysvallat operoi erikoisjoukoillaan Venäjän intervention keskellä. Vaikka miljardeja taaloja ja tarvikkeita virtaakin Ukrainaan, sinne ei aiota jäädä suoraan konfliktiin, hän jatkaa.

Mika Aaltola viittaa julkisuudessa oleviin tietoihin. Yhdysvaltain on esimerkiksi uutisoitu valmistautuvan toimittamaan aseita Ukrainaan maateitse vielä mahdollisen venäläishyökkäyksen jälkeenkin. Tämän Aaltola toteaa kertovan siitä, että ”todennäköisin skenaario Washingtonissa on laaja invaasio”.

– Jos sota syttyisi, eri skenaarioiden varalta on tehty suunnitelmia. Epäsuoraan konfliktiin valmistaudutaan, sissisodan tukemiseen erityisesti läntisessä Ukrainassa. Tätä myös signaloidaan. Hintaa ei todennäköisesti nostettaisi ainoastaan sanktioilla, Aaltola muistuttaa.

Julkisuudella haetaan sodan ehkäisyä

Yhdysvaltojen Ukraina-strategia on herättänyt runsaasti keskustelua. Presidentti Joe Bidenin hallinto on julkaissut viime kuukausina useaan otteeseen ennakoivasti kovia tiedustelutietoja Venäjän väitetyistä hyökkäyssuunnitelmista ja puhunut julkisuudessa paljon pessimistisemmästä tilannekuvasta kuin monet sen tärkeimmistä liittolaisista. Jopa Ukrainan hallinnon on kerrottu turhautuneen synkkiin amerikkalaisviesteihin.

Yhdysvallat on ryhtynyt koviin toimiin myös Ukrainassa. Se on muun muassa tyhjentänyt Kiovan suurlähetystönsä ja siirtänyt sen toiminnan Länsi-Ukrainan Lviviin.

Kuten Mika Aaltola huomauttaa, on Yhdysvallat puhunut Venäjän väitettyjen aikeiden lisäksi poikkeuksellisen avoimesti myös omista suunnitelmistaan kuten aikeista jatkaa asetoimituksia vielä Venäjän mahdollisen hyökkäyksen jälkeenkin.

Tällä tavoitellaan Aaltolan mukaan ennaltaehkäisevää vaikutusta. Yhdysvallat siis varautuu avoimesti siihen, mitä se haluaa ehkäistä.

– Ettei jää epäselväksi. Se, että laajemman alueellisen konfliktin mahdollisuus on varteenotettava, tarkoittaa, että siihen on varauduttava ja näinhän on jo vuosien ajan tehtykin. Se, että pidäkkeitä nyt aktiivisesti korotetaan, on konfliktia ennaltaehkäisevää, UPI:n johtaja avaa.

