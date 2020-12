USA testaa rahtikoneeseen palaavia lennokkiparvia

Yhdysvaltain asevoimien tutkimusyksikkö DARPA ilmoittaa jatkaneensa kokeiluja uuden sukupolven X-61A Gremlin -lennokeilla.

Kehitystyön kerrotaan edistyneen nopeasti, vaikka viimeaikaiset telakoitumistestit ovat epäonnistuneet. Tavoitteena on luoda ilmasta laukaistavia ja C-130 Hercules -rahtikoneisiin palaavia edullisia lennokkiparvia, jotka voidaan hinata takaisin rahtiruumaan lentokoneesta roikkuvan kaapelin avulla.

Dynetics-yhtiön kehittämän mekanismin on kerrottu muistuttavan lentokoneiden ilmatankkauksessa käytettävää järjestelmää.

DARPA:n tiedotteen mukaan kolme Gremlin-lennokkia teki yhteensä yhdeksän yritystä kiinnittäytyä telakointialustaan. Tämän epäonnistuttua lennokit laskeutuivat laskuvarjon avulla ennen polttoaineen loppumista.

Lennokit olivat ilmassa yli kahden tunnin ajan ja testasivat onnistuneesti autonomista muodostelmalentoa ja turvallisuusjärjestelmiä.

– Olimme vain muutaman sentin päässä onnistumisesta, mutta tällä kertaa se ei riittänyt telakoitumiseen, DARPA:n hankejohtaja Scott Wierzbanowski toteaa.

Kokeiden on määrä jatkua ensi kevään aikana. Lennokkiparville on kaavailtu elektroniseen sodankäyntiin, tiedusteluun ja suoriin hyökkäyksiin liittyviä tehtäviä muiden asehaarojen tukena.

DARPA’s Gremlins project, investigating airborne retrieval of unmanned air vehicles, “came within inches” of grabbing the drones in its third flight test. Progress made inspires confidence in the next attempt, which is slated for spring of 2021. https://t.co/YoDnpsvVR9 pic.twitter.com/F27Bivmg42

— DARPA (@DARPA) December 10, 2020