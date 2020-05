USA syyttää Kiinaa viruksen piilottelusta ja tuotannosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan maalla on runsaasti todisteita Kiinaa vastaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Kiina on tehnyt kaikkensa ettei muu maailma saisi tietää koronaviruksesta ajoissa, kertoo The Hill. Hänen mukaansa toimet aiheuttivat valtavan riskin ja vahingoittivat satoja tuhansia ihmisiä ympäri maailman.

Pompeon mukaan Kiinan kommunistinen puolue teki ”klassisen kommunistien disinformaatioyrityksen” vaimentaessaan lääketieteen asiantuntijoita ja poistaessaan toimittajia, jotta tiedon leviäminen viruksesta saataisiin rajattua. Raporttien mukaan viruksesta varoittaneita lääkäreitä rangaistiin ja myöhemmin esimerkiksi yhdysvaltalaisten New York Timesin, Washington Postin ja Wall Street Journalin toimittajat suljettiin pois maasta.

– Voimme vahvistaa, että Kiinan kommunistinen puolue teki kaiken tämän, jotta maailma ei tietäisi ajoissa mitä oli tapahtumassa, Pompeo sanoo.

Hänen mukaansa tieto olisi tullut aiemmin, mikäli se olisi havaittu Yhdysvalloissa.

– Sen sijaan Kiina käyttäytyi kuten autoritääriset hallinnot käyttäytyvät, yritti peittää, piilottaa ja sekoittaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat aikaansaaneet tämän valtavan kriisin, valtavan tappion elämälle ja suunnattomat taloudelliset tappiot ympäri maailmaa.

Ulkoministerin mukaan Yhdysvalloilla on myös runsaasti todisteita siitä, että koronavirus on peräisin Wuhanilaisesta laboratoriosta Kiinassa. Hänen mukaansa presidentti Donald Trump on ollut asiassa hyvin selvä.

– Tulemme saamaan syylliset vastuuseen, ja tulemme tekemään sen omassa aikataulussamme.