USA suunnittelee uusia WHO-toimia

Yhdysvallat etsii maailmanjärjestölle vaihtoehtoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aikaisemmin huhtikuussa maan toistaiseksi keskeyttävän rahoituksensa Maailman terveysjärjestö WHO:lle. Yhdysvallat on kovin sanoin arvostellut WHO:n koronatoimia, ja etenkin syyttänyt järjestöä liian lepsusta suhtautumisesta Kiinaan. Nyt Yhdysvallat suunnittelee uusia toimia WHO:n haastamiseksi, uutisoi The Washington Post.

Maan ulkoministeriö on poistanut viittauksia järjestöön infolehtisistä, ja ulkoministeri Mike Pompeo on määrännyt virkamiehet etsimään vaihtoehtoisia avustuskanavia ja yhteistyökumppaneita WHO:n sivuuttamiseksi. Yhdysvallat on myös jättäytynyt pois useista viimeaikaisista WHO-kokouksista.

Trumpin hallinto on kehottanut eurooppalaisia liittolaisiaan julkisesti kyseenalaistamaan WHO:n toimet, mutta heikolla menestyksellä. Eurooppalaisdiplomaatin mukaan ”yhteistä kieltä” ei WHO:n suhteen ole löytynyt.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen sunnittelemat toimet voivat osoittautua WHO:lle rahoituksen tilapäistä keskeyttämistäkin kohtalokkaammiksi, etenkin jos Yhdysvallat aikoo kanavoida avustusrahojaan muille toimijoille. Pelkona on myös Kiinan vaikutusvallan kasvu järjestössä Yhdysvaltojen vetäytymisen myötä.