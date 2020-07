USA solmi sopimuksen 100 miljoonasta uudesta koronarokotteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupan arvo on 1,6 miljardia dollaria.

Yhdysvallat on tehnyt sopimuksen rokotevalmistaja Novavaxin kanssa 100 miljoonasta koronavirusrokoteannoksesta, kertoo CBS News.

Sopimuksen arvo on 1,6 miljardia dollaria. Rokotteen on määrä valmistua alkuvuodesta 2021.

Novavaxille myönnetty rahoitus käytetään yrityksen koronavirusrokotteen myöhäisessä vaiheessa tapahtuvan kliinisen kehityksen loppuun saattamiseen, esimerkiksi kolmannen vaiheen kliinisiin kokeiisin.

Kolmannessa vaiheessa rokotteen vaikutuksia tutkitaan laajamittaisesti, ja niihin osallistuu Novavaxin mukaan yli 30 000 ihmistä.

– Epidemia on aiheuttanut ennennäkemättömän terveyskriisin, mikä tekee tärkeämmäksi kuin koskaan sen, että [rokote]ala, valtiojohto ja rahoittajat keräävät voimansa voittaakseen uuden koronaviruksen yhdessä, Novavaxin toimitusjohtaja Stanley Erck toteaa tiedotteessa.

Novavax kertoi aloittaneensa koronavirusrokotteen testaamisen ihmiskokeilla toukokuun lopussa. Testaukset tehtiin 130 osallistujalle Australiassa. Ne rahoitti epidemiavalmius- ja innovaatiokoalition CEPI. Myös Suomi rahoittaa CEPI:n toimintaa viidellä miljoonalla eurolla.

Novavaxia on pidetty yhtenä potentiaalisena suurena koronarokotteen tuottajana. Toinen suuri potentiaalinen hoito on Oxfordin yliopiston tutkijoiden kehittämä rokote, jota kehitetään lääkejätti AstraZenecan kanssa. Yhdysvallat on varannut lääkejätin ensimmäisestä erästä koronarokoterästä kolmanneksen, yhteensä 300 miljoonaa rokotetta. Sopimus maksoi 1,2 miljardia.

Yhdysvallat on avustanut myös neljää muuta rokotehanketta. Maailmalla on kehitteillä jo arviolta noin 145 koronataudin pysäyttämiseen tähtäävää rokotetta.

Novavax toimii Yhdysvaltain Marylandissa.