USA siirtää pommikoneita valmiuteen

Yhdysvallat jatkaa sotilaallisen voimansa vahvistamista Iranin lähialueilla.

CNN:n tietojen mukaan maan ilmavoimat on siirtämässä kuusi strategista B-52-pommikonetta Intian valtamerellä sijaitsevaan Diego Garcian lentotukikohtaan. Koneiden vahvistettiin nousseen ilmaan maanantaina Barksdalen lentotukikohdasta Louisianan osavaltiosta.

Puolustushallinnon virkailijan mukaan pommikoneet ovat taisteluvalmiudessa, jos jännitteet Iranin kanssa kärjistyvät entisestään.

Yhdysvallat sijoitti viime vuonna pommikoneitaan Qatarissa sijaitsevaan lentotukikohtaansa. CNN:n lähde huomauttaa, että Diego Garcia on Iranin ohjusten kantomatkan ulkopuolella.

Kylmän sodan aikaiset B-52-koneet voivat kuljettaa noin 32 000 kilogramman pommi- ja ohjuslastin noin 14 000 kilometrin päässä sijaitsevaan kohteeseen ilman ilmatankkausta. Yhdysvallat on vahvistamassa myös Kuwaitista käsin toimivia maajoukkojaan.

Iranin parlamentti luokitteli tiistaina Yhdysvaltain asevoimat ”terroristeiksi” vastauksena kenraali Qassem Soleimanin surmanneeseen lennokki-iskuun. Lainsäätäjät huusivat ”kuolema Amerikalle”-iskulauseita äänestyksen jälkeen.

Iranin parlamentti lisäsi samassa istunnossa erikoisoperaatioista vastaavien Quds-joukkojen rahoitusta.

JAN 06: USAF B-52Hs MYTEE51 & 52 departed Barksdale AFB for Diego Garcia in the Indian Ocean due to #Iran tensions. pic.twitter.com/2PgkMMnAXw

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) January 7, 2020