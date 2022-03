USA-senaattori: Venäjällä ei ole voimia vallata Kiovaa

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Marco Rubio arvioi Venäjän saaneen huollettua joukkojaan viime päivien aikana.

Ukrainaan hyökänneet joukot ovat kärsineet vakavista logistisista ja viestintäongelmista. Monet asiantuntijat hämmästelivät Kiovan pohjoispuolelle jumiutunutta, kymmenien kilometrien mittaista sotilasajoneuvojen kolonnaa, joka vaikutti olevan alttiina vastahyökkäyksille.

Marco Rubio ennakoi Venäjän kiihdyttävän operaatioita Ukrainan eteläosissa. Krimin niemimaalta helmikuun lopulla hyökänneet joukot pääsivät etenemään vauhdikkaammin kuin muualla maassa.

– Mutta tällä hetkellä heillä ei ole tarpeeksi joukkoja eikä riittävää taistelutahtoa Kiovan ja monien muiden pohjoisten alueiden valtaamiseen, Rubio tviittaa.

LUE MYÖS:

”Mallien mukaan sodan piti olla ohi 72–96 tunnissa” (VU 15.3.2022)

#Russia has refitted forces and will move aggressively over the next few days in the south of #Ukraine

But right now they have neither the manpower nor the troop morale to take #Kyiv or many other areas in the north

— Marco Rubio (@marcorubio) March 15, 2022