USA-senaattori: Nämä ovat Vladimir Putinin tavoitteet nyt

USA:n senaatin tiedusteluvaliokunnan republikaanijohtaja Marco Rubio twiittaa näkemyksensä Venäjän johtajan Vladimir Putinin tämänhetkisistä tavoitteista Ukrainan sodassa.

Rubion mukaan ne ovat seuraavat:

1. Vipuvoiman, neuvotteluaseman saavuttaminen valtaamalla rannikko ja saartamalla kuusi avainkaupunkia.

2. Ukrainan puolustusteollisuuden ja asevoimien hajottaminen.

3. Tämän jälkeen ”tulitauon” tarjoaminen, jos Ukraina suostuu:

– Demilitarisaatioon

– Sisällyttämään neutraliteetin perustuslakiin

– Menettämään Donbassin ja Krimin

Marco Rubion mukaan jossain vaiheessa ”pian” Vladimir Putinin on ryhdyttävä suuntautumaan huoltosaattueisiin, joita Ukrainaan tulee.

– Ja riski sille, että tämä johtaisi iskuun Puolassa olevia Nato-joukkoja vastaan erehdyksessä ja virhearvion vuoksi on merkittävä, senaattori toteaa.

Vuorokautta aiemmin Rubio totesi sanoneensa jo 10 vuorokauden ajan, ettei Putinin suunnitelma enää ole vallata suurinta osaa Ukrainasta vaan rannikon liittäminen Venäjään, kuuden pohjoisen kaupungin saarto ja teollisuuden ja asevoimien tuho.

– Sitten tarjota tulitaukoja ehdoilla, joiden hän tulee väittämään olevan strateginen voitto.

#Putin’s goal in #Ukraine now is:

1.Establish leverage by capturing coast & encircling 6 key cities

2.Degrade Ukraine’s defense industry & military

3.Then offer to “cease fire” if Ukraine:

– Demilitarizes

– Puts neutrality in constitution;&

– Forfeits Donbas & Crimea

— Marco Rubio (@marcorubio) March 22, 2022