USA kaappasi venäläisen ilmatorjunta-aseen

Yhdysvaltojen asevoimien kerrotaan salakuljettaneen venäläisen Pantsir-S1 -ilmatorjuntajärjestelmän Libyasta. Asiasta kertovan War Zonen mukaan operaation tarkoituksena oli estää asejärjestelmän joutuminen vääriin käsiin. Laajasti käytössä olevan Pantsirin kaappaaminen on kuitenkin myös tiedusteluvoitto. Liki täydellisessä kunnossa oleva asejärjestelmä auttaa amerikkalaisia hyödyntämään sen heikkouksia ja harjoittelemaan sitä vastaan.

Salaisesta amerikkalaisoperaatiosta ensin uutisoineen brittilehti The Timesin mukaan Pantsir oli siirretty viime vuoden kesäkuussa Zuwarahin lentokentälle Tripolin länsipuolelle. Se haettiin sieltä Yhdysvaltojen ilmavoimien kuljetuskoneella ja vietiin Ramsteinin lentotukikohtaan Saksaan.

Kaapattu asejärjestelmä oli ollut Venäjän tukeman kapinalliskenraali Khalifa Haftarin joukkojen käytössä. Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallituksen joukot löysivät sen al-Watiyahin lentotukikohdasta taistelun jälkeen.

Sekä ohjuksilla että tykeillä varustettua Pantsir-S1:tä voidaan käyttää laajasti lyhyen kantaman ilmatorjuntaan erilaisia kohteita vastaan.

War Zonen mukaan huhutaan, että Venäjän Wagner-palkkasotilaat olisivat todellisuudessa operoineet kaikkia Haftarin joukkojen Pantsir-järjestelmiä.

#Libya– another photo of the Pantsir S-1/SA-22 Greyhound (and the manual in Arabic) that was inside the al-Watiyah Airbase when it was captured by the #GNA from the #LNA pic.twitter.com/XaUtLYcX6E

— Oded Berkowitz (@Oded121351) May 18, 2020