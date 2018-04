USA saattoi käyttää Suomellekin myytyjä JASSM-ohjuksia ensi kertaa Syyriassa

Amerikkalaisen The Drive War Zonen tietojen mukaan Yhdysvaltain ilmavoimat käytti Syyriassa uusia JASSM-ohjuksia.

Mikäli tieto pitää paikkansa, on kyse aseen ensimmäisestä taistelukäytöstä. Verkkolehti on saanut yksinoikeudella alla näkyvän kuvan, jossa kerrotaan näkyvän iskussa käytetty B1-B-pommikone lastattuna JASSM-ohjuksilla ennen tehtävää.

JASSM on ilmasta laukaistava häiveteknologiaa hyödyntävä pitkän kantaman risteilyohjus. Suomi on hankkinut JASSM-ohjuksia osana ilmavoimien Hornet-hävittäjien modernisointiohjelmaa.

We have this exclusive photo that is said to show the B-1B used in the strikes all loaded up with JASSMs as we suspected. This sortie will mark the first combat use of this weapon. We continue to update our post with more information: https://t.co/2wyE643k3m pic.twitter.com/0bpIuJrwyi

— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) April 14, 2018