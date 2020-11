Eero Iloniemi: USA saa skandaalinkäryisen presidentin

Kirjoittaja arvioi, että Joe Bidenin voitto ei muuttaisi juuri mitään.

Kun luette tämän, amerikkalaiset ovat ratkaisunsa jo tehneet (joskaan se ei välttämättä ole vielä tiedossa).

Amerikkalaiset ovat ehkä valinneet pienen eliitin suosiman korruptoituneen henkilön, jonka koko poliittinen ura perustuu valheisiin. Hän on patologinen valehtelija, joka on valehdellut koulumenestyksensä, plagioinut puheensa, salannut perheensä tulot. Hän on tunnettu rasistisesta politiikastaan ja on karkottanut ennätysmäärät siirtolaisia. Hän sanoo olevansa kansan mies, mutta on toistuvasti ajanut sosiaaliturvaa alas, suojellut suuryrityksiä ja sanonut, että hänen vaalikaudellaan ympäristölle tuhoisaan vesisärötys-öljynetsintään ei puututa. Miljonääriystävilleen hän lupasi yksityisessä varainkeruutilaisuudessa, että ’mikään ei muutu’. Hänen sukulaisensa ovat onnistuneet rahastamaan hänen kuvitelluilla tai todellisilla yhteyksillään.

Tietysti amerikkalaiset voivat myös yllättää ja valita uudelleen Donald Trumpin.

Joe Biden pyrki nyt kolmatta kertaa Yhdysvaltojen presidentiksi. Edellinen kerta päättyi skandaaleihin Bidenin valehdeltua opintomenestyksensä ja plagioitua brittipoliitikko Neil Kinnockin puheita. Biden jää historiaan yhdestä kaikkien aikojen lehdistölausunnoista: ”Toisin kuin ehdokas Biden aiemmin totesi, hän ei ollut yliopistossa luokkansa parhaimmistoa, eikä saanut stipendiä”. Tuon vuonna 1987 tehdyn lausunnon jälkeen hänen poliittisen uransa ennustettiin olevan ohi, mutta aivan kuten Trump, hän selvisi skandaaleista.

Bidenin kotiosavaltio on Delaware. Se tunnetaan Yhdysvaltojen veroparatiisina. Biden onkin kampanjoinut aktiivisesti niin vaakutusyhtiöiden kuin luottolaitosten puolesta, jotta ne saisivat erivapauksia kuluttajasuojasta. 1970-luvulla hän vastusti kiivaasti koulujen rodullista integraatiota. Keskeinen syy sille, miksi Barack Obama valitsi hänet kilpakumppanikseen oli juuri se, että hän pystyi vetoamaan mustaa miestä vieroksuviin äänestäjiin. Hän oli Barack Obaman varapresidentti, kun siirtolaisten karkotus saavutti ennätystason – tason jota Trump ei ole päässyt lähellekään – ja nyt kuuluisaksi tulleet siirtolaishäkit rakennettiin.

Olisi tietysti pöhköä väittää, että Biden ja Trump ovat yhdenvertaisia. Trump jää eittämättä historiaan Yhdysvaltojen ehkä karkeimpana presidenttinä, joskin Trumpin ihailema Andrew Jackson (presidenttinä 1829-1837) oli myös aikamoinen tapaus.

Bidenin mahdollisen voiton suurin vaikutus lienee ulkopolitiikassa. Sen sijaan amerikkalaisten arkeen vaikuttavassa sisäpolitiikassa muutos jänee kosmeettiseksi. Oligarkian valtaa perustellaan ehkä tulevaisuudessa kauneimmin sanakääntein, mutta USA:n läpeensä korruptoitunut vaalirahoitusjärjestelmä pitää huolen siitä, että ’dollari ja ääni’ -periaate pysyy. Amerikkalainen kongressiedustaja käyttää keskimäärin neljä tuntia päivässä varainkeruuseen. Toimenpiteellä on oma lempinimensä: Dialing for dollars.

Länsimaiden toisen maailmansodan jälkeisen kehityksen merkittävin piirre on kaikesta markkinatalouspuheista huolimatta ollut julkisen sektorin räjähdysmäinen kasvu. Pääsy näihin rahavirtoihin on yrityseliitin keskeisin tavoite.

Siksi yritykset satsaavat vuosi vuodelta enemmän resursseja yhteiskuntasuhteisiin. Samalla politiikan sisältö karkaa yhä kauemmaksi tavallisten ihmisten arjesta, ja tällöin muotoseikat saavat enemmän ja enemmän painoarvoa julkisessa keskustelussa. Kehitystä ruokkivat suuryhtiöiden osittain tätä tarkoitusta varten omistamat tiedotusvälineet. Bidenin omat taustat paljastavat, että Trumpin suurin synti ei ole se mitä hän tekee, vaan miten hän sen tee, eli avoimesti.

Ranskalaista yhteiskuntakriitikko Jean Baptiste Alphonse Karria lainaten, Yhdysvalloissa ’asioiden on muututtava, jotta ne pysyvät ennallaan’.

Eero Iloniemi Eero Iloniemi on yhteiskuntasuhdekonsultti viestintätoimisto Manifestossa.