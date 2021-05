USA rokottaa 70 prosenttia aikuisista heinäkuun alkuun mennessä

Yhdysvallat arvioi rokottavansa 70 prosenttia aikuisväestöstä ainakin yhdellä annoksella heinäkuun 4. päivään mennessä. Osuutta on pidetty riittävänä, jotta tartuntamäärät ja sairaalahoidon tarve laskisivat lähes nollatasolle.

Liittovaltio siirtää lähiaikoina annoksia osavaltioille, joiden rokotehanke on edennyt muita hitaammin. Jatkossa koronarokotteen saisi myös suoraan apteekkien ylläpitämistä rokotuspisteistä.

Presidentti Joe Biden kertoi tiedotustilaisuudessa, että noin 160 miljoonaa aikuista olisi saanut täyden suojan heinäkuun alkuun mennessä. Tavoite edellyttäisi noin sataa miljoonaa rokotusta seuraavien 60 päivän aikana.

Wall Street Journalin mukaan tällä hetkellä 56 prosenttia maan aikuisväestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Joe Biden ilmaisi huolensa rokotustahdin viimeaikaisesta hidastumisesta.

– Suurin osa ymmärtää, että rokotuksen jättäminen välistä voi johtaa muiden ihmisten sairastumiseen ja ehkä kuolemaan, Biden sanoi.

Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot — and 160 million Americans fully vaccinated. It’s another huge goal, and a serious step toward a return to normal.

Get vaccinated, keep following CDC guidance. We can do this.

— President Biden (@POTUS) May 4, 2021