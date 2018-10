USA:n mukaan Pohjois-Korean neuvotteluissa edistytty

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Pohjois-Korean ydinaseriisuntaa koskevissa neuvotteluissa on saavutettu hieman edistystä, mutta ei varsinaista läpimurtoa.

Pompeo tapasi sunnuntaina maan johtajan Kim Jong-unin Pjongjangissa. Maiden on tarkoitus perustaa työryhmiä, jotka jatkavat ”intensiivisiä keskusteluja” kesäkuussa järjestetyn Singaporen neuvottelujen pohjalta. Myös seuraavaa huippukokousta valmistellaan jo.

– Tämä on erittäin hyvä päivä. Se tietää hyvää molempien maiden tulevaisuudelle, Kim sanoi tapaamisen jälkeen Wall Street Journalin mukaan.

Myös presidentti Donald Trumpin mukaan neuvottelut ovat edenneet myönteisessä ilmapiirissä. Hän totesi tapaavansa Kimin mielellään henkilökohtaisesti lähitulevaisuudessa.

Neuvottelut ovat olleet jumissa kesäkuussa järjestetyn Singaporen huippukokouksen jälkeen, sillä Pohjois-Korea on sitonut aseriisunnan YK:n asettamien tiukkojen talouspakotteiden purkamiseen.

Yhdysvallat ei ole puolestaan ollut halukas luopumaan talouspakotteista, joiden on nähty pakottaneen Kim Jong-unin vihdoin neuvottelupöytään.

– Molempien maiden johtajat uskovat, että voimme saavuttaa todellista edistystä seuraavassa huippukokouksessa, Pompeo totesi palattuaan Etelä-Koreaan.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018