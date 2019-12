USA perusti avaruusvoimat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyseessä on ensimmäinen uusi Yhdysvaltain asevoimien puolustushaara 70 vuoteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on virallisesti budjetoinut kongressin aiemmin hyväksymät 738 miljardia dollaria (666 miljardia euroa) maan uusiin avaruusvoimiin. Lisäksi perustamiskuluja rahoitetaan 40 miljoonalla dollarilla (36 miljoonaa euroa) ensimmäisenä toimintavuonna 2020. Rahoitus on osa maan sotilasbudjettia.

Ilmavoimien ministeri Barbara Barettin mukaan avaruusjoukot muodostavat 16 ooo ilmavoimien ja siviilihallinnon työntekijää. Avaruusvoimien runko luodaan Yhdysvaltojen avaruussodankäynnin esikunnan (USSPACECOM) perustalle. Samoin avaruusvoimien komentajaksi tulee Spacecomin päällikkö, ilmavoimien kenraali John W. Raymond.

Aluksi avaruusvoimat ovat ilmavoimien ministeriön alaisuudessa, mutta tarkoituksena on koota kaikki sotilashallinnon avaruusalat uudeksi avaruusvoimien ministeriöksi.

Presidentti Trump aloitti hankkeen avaruusvoimien luomiseksi kesäkuussa 2018. Trump on kuvasi hetki ennen allekirjoituksensa antamista uuden puolustushaaran perustamiseksi avaruutta ”maailman uusimmaksi sodankäynnin toiminta-alueeksi, jossa tapahtuu paljon asioita”.

– Vakavien turvallisuuteemme kohdistuvien uhkien keskellä Yhdysvaltojen ylivoima avaruudessa on ehdottoman elintärkeää. Me johdamme, mutta emme johda tarpeeksi, mutta pian me johdamme reilusti. Avaruusvoimat auttavat meitä estämään hyökkäykset ja ottamaan haltuun äärimmäiset etulyöntiasemat.