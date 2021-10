USA palauttaa tykistöesikunnan Eurooppaan – ”kuin kylmässä sodassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

56. tykistöesikunnan muodostamista luonnehditaan vastavedoksi Venäjän aggressiivisiin toimiin.

Yhdysvaltain armeija perustaa Saksaan esikunnan, jonka tehtävänä on koordinoida tykistön ja eräiden muiden asejärjestelmien vaikuttamista etäällä oleviin maaleihin. Mainz-Kasteliin sijoittuvan esikunnan on määrä aloittaa toimintansa vielä lokakuun aikana.

Perustettava 56. tykistöesikunta on ollut Stars and Stripes -verkkolehden mukaan aktiivinen viimeksi kylmän sodan aikana, jolloin sen vastuulla olivat muun muassa ydinkärjin varustettavat Pershing-ohjukset.

Esikunnan johtoon on nimitetty kenraalimajuri Stephen J. Maranian, joka on aiemmin palvellut Pennsylvaniassa toimivan sotilasakatemian johdossa. Esikunnan perustamisen myötä Eurooppaan on siirtymässä noin 500 amerikkalaissotilasta maanosassa jo olevien noin 32 000:n lisäksi.

Tykistöesikunnan on Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin mukaan tarkoitus kyetä ensisijaisen tehtävänsä lisäksi myös yhdistelemään tiedustelutoimintaa, kyberpuolustusta, elektronista sodankäyntiä ja avaruudellisia suorituskykyjä.

Kyse on lehden mukaan viimeisimmästä askelesta viimeaikaisessa kehityksessä, jossa Yhdysvaltain asevoimat ovat vahvistaneet läsnäoloaan Euroopassa vastavetona Venäjän yhä aggressiivisempiin sotilaallisiin toimiin Naton lähialueilla.

Viime vuonna Euroopassa aloitti uudelleen toimintansa USA:n asevoimien V armeijakunta, joka on ollut aiemmin aktiivinen molemmissa maailmansodissa sekä kylmän sodan, Kosovon sodan ja terrorisiminvastaisen sodan aikana.