USA otti käyttöön hätävaltuudet, isku polttoaineen toimituksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Polttoaineen hintojen pelätään nousevan putkilijaston jouduttua kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Yhdysvaltain hallinto on ottanut käyttöön hätävaltuudet, jotta polttoainetoimitukset eivät häiriinny. Polttoaineen siirtoon tarkoitetun tärkeän putkilinjaston sulkeminen on aiheuttanut huolia polttoainepulasta, kertoo uutissivusto Financial Times.

Viime perjantaina kyberhyökkäys sulki Yhdysvaltain suurimman polttoaineen siirtoon tarkoitetun linjaston. Colonial Pipeline -yhtiö joutui kiristyshaittaohjelmilla tehdyn hyökkäyksen kohteeksi.

Hätävaltuuksilla kumotaan lukuisia polttoaineiden tiekuljetuksia koskevia rajoituksia. Siten pyritään lieventämään Colonial-putkilinjaston sulkemisen vaikutuksia.

Colonial-linjasto kuljettaa lähes puolet Yhdysvaltain itärannikolla kulutetusta polttoaineesta. Linjasto palvelee asiakkaita aina Texasin Houstonista New Yorkin satamaan saakka. Linjaston läpi kulkee muun muassa dieseliä ja lentopetrolia.

Yhtiön mukaan linjaston pääputket pysyvät suljettuina, mutta joitakin pienempiä putkia on otettu taas käyttöön. Toistaiseksi ei tiedetä, milloin koko putkilinjasto otetaan käyttöön.