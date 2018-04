USA on lisännyt tiedustelulentojaan Krimin lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltojen lentokoneet ja lennokit ovat tehneet aiempaa useampia tiedustelulentoja Venäjän miehittämän Krimin niemimaan lähistöllä.

Lisääntynyt lentotahti käy ilmi lentoliikennettä seuraavista tietopalveluista, kertoo The Aviationist. USA on käyttänyt tiedustelulentoihin ahkerasti muun muassa RQ-4 Global Hawk UAS -lennokkeja.

Ensimmäiset havainnot lennokeista Krimin niemimaan lähellä saatiin vuonna 2015, mutta lennoista on sittemmin tullut säännöllisiä ja ne ovat huomattavasti lisääntyneet viime aikoina. The Aviationistin mukaan lähes 15 metrisiä RQ-4 Global Hawk UAS -lennokkeja on helppo seurata verkon tietopalveluista, jotka kasaavan informaatiota maailman lentoliikenteestä.

👀 Eyes on Crimea 🇺🇸 US Air Force RQ-4 Global Hawk

🇺🇸 US Navy P-8A Poseidon pic.twitter.com/Mk8JHaz6i2 — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 3, 2018