USA on auki vaalivaikuttamiselle, tutkija varoittaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet politiikan huolet ruumillistuvat Yhdysvalloissa, Mika Aaltola arvioi.

Venäjä ja Kiina tulevat kaikin keinoin vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, varoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Rationaalisesti ajatellen vaaleissa on niin paljon pelissä, että olisi tyhmää olla vaikuttamatta, ja Yhdysvallat on auki vaikuttamiselle, Aaltonen kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnissaan.

– Taantuman yksi oire on, ettei mitään ole tehty vaalien turvaamiseksi sitten vuoden 2016.

Monet politiikassa askarruttavat huolet, kuten demokratian taantumustila, ruumillistuvat nyt Yhdysvalloissa.

– Yhdysvaltojen poliittinen draama on intensiivistä ja huomion vangitsevaa. Poliittisen erimielisyyden kasvu Euroopassa on symbioottisessa suhteessa rapakon taakse.

– Polarisaa­tion kasvuun liittyvät ideologiset liikkeet ovat sidoksissa toisiinsa, Aaltola arvioi.

Kesä ja syksy 2020 saattavat monin paikoin ”kuumentaa maata jalkojen alla”. Aaltolan mukaan yksi koronapandemian muistutuksista onkin, että planeettamme on ”yhä pienempi ja häiriöherkempi”.

– Politiikassa tämä tarkoittaa kiihtyviä vaikutussuhteita, joissa strategisen manipulaation taustalla on usein irrationaalinen kiintymys ja läheisriippuvuus.

– Toisiinsa kiintyneet valtioparit raahaavat toisiaan mukanaan niin myötä- kuin vastoinkäymisissä.

Euroopassa Yhdysvaltojen vaikutus on laaja ja syvä, Aaltola arvioi.

– Yhdysvaltojen vaikutus Venäjään ja Kiinaan on suorempi, kapea-alaisempi, mutta siellä missä kontaktia on, se on konfliktiherkempi riippumatta siitä, miten syksyn vaaleissa käy.