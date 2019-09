USA määräsi yllättäen valtavan laivastoharjoituksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain puolustushallinto kokeilee lähes 30 huoltolaivan toimintakykyä kriisitilanteessa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on määrännyt kymmeniä valmiuslaivaston aluksia suurharjoitukseen ilman ennakkovaroitusta.

Ready Reserve Force -osasto ilmoittaa lähettäneensä mukaan ennätykselliset 28 siviilimiehistöjen operoimaa huolto- ja kuljetusalusta. Miehistöille annetaan vastaavien harjoitusten yhteydessä yleensä viisi päivää aikaa saattaa reserviin siirretty laiva täyteen toimintakuntoon.

Reservilaivaston on tarkoitus toimia muiden sotajoukkojen tukena mahdollisessa konfliktitilanteessa. The War Zone -sivuston mukaan osaston toimintakyky on herättänyt vakavia epäilyjä viime vuosien aikana. Esimerkiksi maaliskuussa tehdyn testin perusteella yli viidesosa reservilaivastosta osoittautui toimintakyvyttömäksi.

– Laivastoa pidetään reservissä sellaista tilannetta varten, jossa puolustusministeriö tarvitsee aluksia tukemaan nopeaa ja massiivista sotilaskaluston sekä joukkojen siirtoa harjoitusta tai laajaa konfliktia varten, kuljetuksista vastaava USTRANSCOM toteaa tiedotteessa.

Yhdysvaltain eri hallinnonaloilla arvioidaan olevan valmiudessa hieman yli sata laivaa, jotka on jaettu eri satamiin maan itä- ja länsirannikolla sekä Meksikonlahdella. Näiden lisäksi ainakin 60 tavallista kauppalaivaa voidaan siirtää lyhyellä varoitusajalla asevoimien tukitehtäviin mahdollisessa kriisitilanteessa.

Puolustusministeriön alaisella merikuljetusosastolla on myös 11 ”erikoistehtäviin” varattua laivaa, joista yksi osallistui Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen vuonna 2014.

Yhdysvaltain asevoimat otti vuonna 2003 Irakin sodan yhteydessä käyttöönsä yhteensä 40 rahti- ja tukialusta reservistään.

U.S. Transportation Command begins large-scale sealift readiness exercise, Turbo Activation.

Read more: https://t.co/4OPhFcmseN pic.twitter.com/5HZ8ssj4sa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 17, 2019