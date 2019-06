Superhävittäjät lähtivät Lähi-itään – viesti Iranille

Yhdysvallat on ensimmäisen kerran siirtänyt F-22 Raptor-hävittäjiä Qatariin, kertoo CNN. Kyseessä on tuorein esimerkki Yhdysvaltain ja Iranin kirististyneistä väleistä alueella. Viime viikolla Iran ampui alas yhdysvaltalaisen lennokin.

Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan hävittäjät saapuivat Qatarin lentotukikohtaan torstaina.

Hävittäjien tarkkaa määrää ei ole paljastettu, mutta CNN:n mukaan koneita on julkaistujen valokuvien perusteella ainakin viisi.

Analyytikko Peter Laytonin arvion mukaan hävittäjien tehtävänä on mahdollisessa sotatilanteessa iskeä Iranin ilmatorjuntajärjestelmään, ja siten mahdollistaa laajemmat yhdysvaltalaiset ilmahyökkäykset.

Yhdysvaltain puolustusvoimissa palvellut Carl Schluter pitää hävittäjiä tehokkaana pelotteena alueella.

– Se tarkoittaa sitä, että USA pyrkii estämään jotain, eikä aloittamaan mitään, Schluter sanoo CNN:lle.

F-22-hävittäjät ovat kanavan mukaan Yhdysvaltain ilmavoimien kaluston parhaimmistoa.

F-22s #deployed to #Qatar for the first time in order to defend American forces and interests in the @CENTCOM area of responsibility. https://t.co/7aGBztTGKe#AirForce #USAF #Aviation #F22 #Raptor@DeptofDefense @usairforce @grandslamwing pic.twitter.com/CMPcaPggjU

— US AFCENT (@USAFCENT) June 28, 2019