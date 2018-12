USA lähetti tiedustelukoneensa Krimin ympäristöön

Yhdysvaltain asevoimien kerrotaan kiihdyttäneen tiedustelutoimintaansa Mustanmeren alueella Kertsinsalmen välikohtauksen jälkeen.

Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti kärjistyi jälleen marraskuun lopulla, jolloin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tulitti ja myöhemmin takavarikoi kolme ukrainalaisalusta Kertsinsalmen lähettyvillä. Kuusi miehistön jäsentä loukkaantui ja 24 henkilöä vangittiin.

Yhdysvallat lähetti välittömästi tapauksen jälkeen alueelle ilmavoimien ja laivaston tiedustelukoneita ja lennokkeja. Merivalvontaa on tehty Sisiliasta käsin toimivilla RQ-4 Global Hawk -tiedustelulennokeilla ja P-8A Poseidon -lentokoneilla, jotka on suunniteltu sukellusveneiden jäljittämiseen ja tuhoamiseen.

Alueelle saapui myös Kreetalta lähtenyt RC-135 Rivet Joint -tiedustelukone ja elektroniseen valvontaan keskittyvä EP-3E ARIES II -kone.

The Aviationist -sivusto huomauttaa, että amerikkalaiskoneet ovat partioineet viime vuosina rutiininomaisesti Mustallamerellä transponderit päällä. Venäläiskoneet tekevät ajoittain tunnistuslentoja tai hätistelevät koneita kauemmas. Marraskuun 25. päivän jälkeen lentotoiminta vaikuttaa kuitenkin vilkastuneen huomattavasti.

Koneet ovat pysytelleet kansainvälisessä ilmatilassa, joka ulottuu 22,2 kilometrin päähän rannikosta. Tarkoituksena on konfliktialueen tarkkailu monesta eri kulmasta. Yhdysvallat halusi ilmeisesti välttää Turkin ilmatilaa, sillä koneet lensivät pääasiassa Kreikan ja Bulgarian kautta Mustallemerelle.

Venäjä vaikuttaa reagoineen Kertsinsalmen tapahtumiin vahvistamalla sotilaallista läsnäoloaan alueella. Joulukuun alun jälkeen yhteensä viisi Il-76-kuljetuskonetta lennätti kalustoa ja maahanlaskujoukkoja Krimille. Myös niemimaan ilmapuolustusta on vahvistettu syksyn mittaan uusilla S-400-ilmatorjuntaohjuksilla.

