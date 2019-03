USA lähettää sädetykin avaruuteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Futuristisen asejärjestelmän väitetään mullistavan ohjusten torjumisen kiertoradalta.

Yhdysvaltain ohjuspuolustusvirasto (MDA) on ilmoittanut suunnittelevansa sädeasetta, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää ballististen ohjusten tuhoamiseen avaruudesta käsin.

Maan puolustushallinnon tavoitteena on lähettää prototyyppi avaruuteen nopealla aikataululla, mahdollisesti jo vuonna 2023.

Maanantaina julkistettujen asiakirjojen perusteella asevoimat pyytää budjettiesityksessään 34 miljoonaa dollaria ohjelman kehitykseen. Ohjuspuolustusvirasto aikoo ohjata energia-aseiden kehitykseen yhteensä 380 miljoonaa dollaria vuoteen 2023 mennessä.

– Ohjelma loisi mullistavan, avaruuteen sijoitettavan energia-asekyvykkyyden strategiseen ohjuspuolustukseen, budjettiesityksessä todetaan.

Futuristisen asejärjestelmän on tarkoitus tuhota mannertenvälisiä ydinohjuksia joko laukaisun jälkeen tai lennon keskivaiheilla. Sädeaseen vaikutus muistuttaisi lasersädettä, eli ase polttaisi kohteen pintaa äärimmäisen korkealla lämpötilalla.

Ohjukseen kohdistettu säde joko räjäyttäisi kohteensa tai vaurioittaisi sen lentoa ohjaavia komponentteja.

Projekti romutettiin 1990-luvulla

The Drive -sivuston mukaan sädease voisi myös tunnistaa varsinaisen ydinkärjen harhautusmielessä irrotettavista kappaleista ja muista vastatoimista.

Yhdysvallat käytti vuosina 1984–1993 lähes 800 miljoonaa dollaria vastaavan asejärjestemän suunnitteluun, mutta projekti pysähtyi lopulta testivaiheeseen. Presidentti Bill Clinton keskitti viraston voimavarat maasta käsin toimivien torjuntajärjestelmien kehittämiseen.

Maan puolustushallinto on ilmeisesti arvioinut teknologian kehittyneen riittävästi, jotta järjestelmää voi jälleen pitää toteuttamiskelpoisena. 1980-luvulla suunniteltu sädease olisi ollut käytännössä liian heikkotehoinen ja vaatinut suurten ydinreaktorien käyttämistä kiertoradalla.

– Teknologia on kehittynyt huimasti viime vuosikymmenten aikana, eikä uusi järjestelmä olisi kolmen suuren kokoushuoneen kokoinen. Uskomme, että paketin voi nyt tiivistää sellaiseen kokoluokkaan, joka on helppo lähettää kiertoradalle, Yhdysvaltain armeijan lähde kertoo Defense One -julkaisulle.