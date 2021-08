USA lähettää lisäjoukkoja Afganistaniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Äärijärjestö Talebanin nopea eteneminen Afganstanissa on puhuttanut myös ulkopolitiikan kannalta.

Äärijärjestö Taleban on saavuttanut viime viikolla merkittäviä voittoja Afganistanissa – sunnuntai-aamuna myös Nangaharin maakunnan pääkaupunki Jalalabad siirtyi Talebanin käsiin. Jalalabadin kaatumisen myötä Taleban on vallannut 23 maan 34:stä maakunnan pääkaupungista. Asiasta uutisoi CNN.

Äärijärjestö Talebanin nopea eteneminen on pakottanut lukemattomat ihmiset ympäri Afganistania jättämään kotinsa. YK:n arvion mukaan tänä vuonna paenneita on jo 400 000, ja viime päivinä pakenijoiden määrä on kiihtynyt entisestään.

Maan kriisitilanne on vaikuttanut myös ulkopoliittisesti – esimerkiksi Yhdysvallat on viime päivinä aloittanut henkilöstönsä evakuoinnin Afganistanin pääkaupunki Kabulin suurlähetystöstä. USA:n presidentti Joe Biden ilmoittikin lauantaina 1000 lisäsotilaan lähetyksestä Afganistaniin Yhdysvaltain henkilöstön turvallisen evakuoinnin onnistumiseksi.

Biden on painottanut USA:n myös pyrkivän auttamaan niitä, jotka ovat erityisen pahassa pulassa Talebanin edetessä maassa. Tavoite lienee merkittävä myös Bidenin omaa ulkopoliittista perintöä ajatellen. Talebanin valtauksen tiedetään vaikuttaneen erityisen negatiivisesti naisten asemaan Afganistanissa.

– Yhdysvaltojen, kansainvälisen yhteisön ja Afganistanin hallituksen on tehtävä kaikkensa suojellakseen naisia ​​ja tyttöjä Talebanin epäinhimilliseltä kohtelulta, kommentoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Myös YK:n pakolaisjärjestö on ilmaissut erityisen huolensa konfliktin vaikutuksista naisiin ja tyttöihin. Noin 80% kotoaan paenneista afgaaneista tiedetään olevan naisia ja lapsia.