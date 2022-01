USA lähestyy miljoonaa koronakuolemaa – pysäyttävä laskelma rokotteista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikko rokotustahti näkyy maavertailun perusteella Yhdysvaltain kovissa koronaluvuissa.

Historia ei tule kohtelemaan Yhdysvaltain koronatoimia hyvin, arvioi arvostettu amerikkalaisprofessori ja tutkijalääkäri Eric Topol.

Hän on kerännyt Substackissa julkaistuun artikkeliinsa viime aikojen tilastoja koronarokotteiden tehosta ja epidemian kulusta. Topol kommentoi sairaalahoidon lukuja myös tästä löytyvässä Financial Timesin artikkelissa.

Yhdysvaltain luvut ovat kovia. Tammikuussa sairaalahoidossa on ollut korkeimmillaan 161 000 koronapotilasta. Luku on pandemian tähän mennessä suurin. Sen takana on ennen kaikkea Yhdysvaltain verrattain kehno rokotekattavuus.

FT:n jutussa vertaillaan sairaalahoidon tarvetta Yhdysvalloissa ja valikoiduissa Euroopan maissa. Ero on pysäyttävä. Laskelman mukaan amerikkalaissairaaloissa olisi nyt ollut korkeimmillaan vain 91 000 koronapotilasta, jos Yhdysvaltain väestön rokotekattavuus olisi yhtä korkea kuin vaikka Tanskassa.

Esimerkiksi joulukuun 20. päivään mennessä peräti 30 prosenttia Yhdysvaltojen yli 65-vuotiaista oli ollut kuusi kuukautta ilman koronarokoteannosta. Tanskassa vastaava osuus oli seitsemän prosenttia, Britanniassa viisi prosenttia ja Portugalissa vain kaksi prosenttia.

Eric Topol suomii Substackin artikkelissaan rokotusten etenemistä ja toteaa niiden näkyvän myös koronakuolemissa. Yhdysvalloissa kirjataan nyt keskimäärin 2 500 koronakuolemaa päivässä.

Kuolemia tautiin on raportoitu yhteensä nyt noin 900 000. Niistä puolet on tullut Eric Topolin mukaan sen jälkeen, kun rokotteet olivat laajasti saatavilla vähintään riskiryhmäläisille. Eric Topolin mukaan näistä kuolemista yli 90 prosenttia olisi siis ollut estettävissä rokotteilla. Hän laskee koronakuolleisuuden nousevan väistämättä yli miljoonaan amerikkalaiseen. Ylikuolleisuustilastojen perusteella tämä luku on jo ylitetty pandemian aikana.