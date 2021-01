USA kotiuttaa Irania ärsyttävän lentotukialuksen – ”Ristiriitainen signaali”

Puolustusministerin ratkaisua pidetään yllättävänä käännöksenä aiempaan linjaan.

Yhdysvaltain puolustusministeri Christopher Miller on käskenyt lentotukialus Nimitzin palaamaan kotiin Afrikasta ja Lähi-idästä, kertoo The New York Times. Tarkoituksena on lähettää rauhoittava signaali Iranille.

Taustalla ovat Yhdysvaltain tiedustelun arviot, joiden mukaan Iran saattaisi pyrkiä kostamaan vuoden 2020 alussa ilmaiskulla Bagdadissa surmatun kenraalimajuri Qassem Suleimanin hänen kuolinpäivänään.

Kotiutus ei kuitenkaan riemastuta kaikkia asiantuntijoita. Päätös yllätti myös Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentajan, kenraali Kenneth McKenzien, joka oli pyytänyt lentotukialukselle jatkoaikaa alueella, jotta kasvavaan uhkaan voitaisiin tarvittaessa vastata. Tiedossa ei ole, tiesikö presidentti Donald Trump päätöksestä etukäteen.

Iran ilmoitti puolestaan perjantaina, että se aikoo lisätä uraanin rikastamista. Maan vallankumouskaartin komentaja, kenraalimajuri Hossein Salami ilmoitti myös, että Iran olisi täysin valmis vastaamaan mihin tahansa sotilaalliseen painostukseen.

– Tulemme antamaan viimeisen vastauksemme vihollisillemme taistelukentällä, hän sanoi Suleimanin muistoseremoniassa.

Yhdysvaltain päätös on selkeä käännös aiempien viikkojen linjaan, jonka aikana maa on muun muassa lennättänyt B-52 -pommikoneita Iranin rannikolla, ja siirtänyt risteilyohjuksien laukaisuun kykenevän sukellusveneen Persianlahdelle ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Samaan aikaan myös presidentti Donald Trump on toistuvasti uhannut Irania yhteisöpalvelu Twitterissä.

– Tämä päätös lähettää parhaimmillaan ristiriitaisen signaalin Iranille, ja vähentää käytettävissä olevia vaihtoehtoja tarkalleen väärään aikaan. Se herättää vakavan kysymyksen siitä mikä hallinnon strategia tässä on, sanoo maan puolustusministeriön Lähi-idän politiikan entinen kärkiasiantuntija Matthew Spence.