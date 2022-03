USA-kenraali: Ratkaisu kymmenessä vuorokaudessa, jos paine säilyy

Venäjän asevoimien eteneminen on ollut pysähtynyt viime päivinä Ukrainan vastarinnan ja huolto-ongelmien vuoksi.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges arvioi sotilasoperaation saavuttavan seuraavien kymmenen vuorokauden sisällä käännekohdan eli niin sanotun kulminaatiopisteen.

Käsitteellä viitataan hetkeen, jonka jälkeen Venäjän joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei olisi mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

– Ukrainalle annettavaa tukea tulisi kiihdyttää ja laajentaa, jotta he voivat tuhota Venäjän tykistöä, raketteja ja risteilyohjuksia. Jalka on nyt pidettävä kaasupolkimella, Ben Hodges kirjoittaa Twitterissä.

