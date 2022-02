USA kehottaa Ukrainan presidenttiä siirtymään maan länsiosiin

Yhdysvaltain kerrotaan käyneen keskusteluja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa kriisin mahdollisesta kärjistymisestä lähipäivien aikana.

NBC– ja CNN-kanavien tietojen mukaan presidenttiä olisi kehotettu yksityiskeskusteluissa siirtymään pääkaupunki Kiovasta maan länsiosissa sijaitsevaan Lviviin, jos Venäjä laajentaa sotilaallista operaatiotaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on aiemmin todennut, että tiedustelutietojen perusteella Venäjä ei rajoittaisi toimintaansa vain Itä-Ukrainaan. Tavoitteena voisi olla Kiovan valtaaminen ja Venäjälle myötämielisen hallinnon pystyttäminen.

Yhdysvallat on siirtänyt oman suurlähetystönsä Lviviin ja tuhonnut entisen lähetystörakennuksensa puhelin- ja tietokonejärjestelmät.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantai-iltana tunnustavansa Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden ja lähettävänsä alueelle joukkoja. Separatistit kehottivat tiistaina Ukrainaa vetäytymään koko Donbassin alueelta ja uhkasivat konfliktin laajentamisella. Kahden ukrainalaissotilaan kerrotaan kuolleen tykistöpommituksessa maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Kommersant-lehti arvioi konfliktin johtavan merkittäviin pakotteisiin ja inflaation kiihtymiseen. Lehden mukaan politiikassa ja taloudessa on odotettavissa ”uusi rautaesirippu”.

Confirming NBC: US officials have had private conversations with Ukrainian President Zelensky about leaving Kyiv for Lviv in western Ukraine should Russia further invade and the situation escalate, sources tell me and @kaitlancollins.

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 22, 2022