USA kehottaa poistumaan Intiasta välittömästi

Yhdysvaltain ulkoministeriö kehottaa kansalaisiaan poistumaan Intiasta mahdollisimman pian pahenevan koronavirustilanteen vuoksi.

Suurlähetystö toteaa maan sairaalahoidon kapasiteetin ylittyneen monin paikoin. Pulaa on sairaalavuoteiden lisäksi happipulloista ja monista lääkkeistä. Useat Yhdysvaltain kansalaiset ovat ilmoittaneet, etteivät he ole päässeet Intiassa sairaalahoitoon kärjistyneen epidemiatilanteen johdosta.

Maassa vahvistettiin torstaina ennätykselliset 379 257 uutta tartuntaa. Virallisten tietojen mukaan koronaan on kuollut ainakin 200 000 ihmistä, mutta asiantuntijoiden mukaan todellinen määrä voi olla huomattavasti korkeampi.

Yhdysvallat on nostanut Intiaa koskevan matkustusvaroituksen neljännelle eli korkeimmalle tasolleen. Maan ilmavoimien C-5M Super Galaxy- ja C-17 Globemaster -rahtikoneet toivat perjantaina Intiaan muun muassa testausvälineitä, FFP2-maskeja, happipulloja ja muita sairaalatarvikkeita.

The first of several emergency COVID-19 relief shipments from the United States has arrived in India! Building on over 70 years of cooperation, the United States stands with India as we fight the COVID-19 pandemic together. #USIndiaDosti pic.twitter.com/OpHn8ZMXrJ

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) April 30, 2021