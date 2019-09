”USA kävi lähempänä vallankaappausta kuin koskaan”

USA:n edustajainhuoneen republikaaninen vähemmistöjohtaja Kevin McCarthyn mukaan FBI:n tutkinta ja valmistelu Donald Trumpin 2016 kampanjan Venäjä-yhteyksistä ”oli lähempänä vallankaappausta kuin kukaan (USA:ssa) on ikinä nähnyt”.

Kevin McCarthyn mukaan (Fox News Sunday Morning Futuren haastattelussa videolla kohdasta 11:20 alkaen) tulevaa presidenttiä pyrittiin lavastamaan, ja osalliset pitää saada vastuuseen. Skandaalissa ovat mukana monet presidentti Barack Obaman hallinnon virkailijat kuten FBI:n agentti Peter Strzok, FBI:n lakimies Lisa Page ja FBI:n entinen apulaisjohtaja Andrew McCabe, joka McCarthyn mukaan ”syytti muita valehtelusta valehdellessaan itse”.

Kevin McCarthy mainitsee myös FBI:n ex-johtajan James Comeyn. Tämän jälkeen McCarthylta kysyttiin CIA:n entisestä johtajasta John Brennanista.

– Jokainen joka on ollut yhteydessä ja yrittänyt luoda tätä vallankaappausta tulee saattaa vastuuseen, Kevin McCarthy vastasi.

– Kenenkään joka pyrkii presidentiksi ei tule kokea tällaista enää koskaan.

Edustajainhuoneen merkittävän valvontakomitean johtava republikaani Jim Jordan sanoi McCarthyn luonnehdinnan asiasta olevan täysin totta. Jordan sanoi Comeyn yrittäneen saada Donald Trumpin ansaan ennen presidenttiyttään.

Today @SundayFutures @FoxNews @GOPLeader – "it was the closest thing to a coup that anyone has ever seen" re: the way peter stroyk, John Brennan & Andrew McCabe among others tried to frame @POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/ppDvrxVb15

— Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) September 15, 2019