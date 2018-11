USA ja Meksiko pääsemässä sopimukseen turvapaikanhakijoista

Yhdysvallat ja Meksiko ovat pääsemässä sopimukseen turvapaikanhakijoista, kertoo The Washington Post. Jatkossa turvapaikanhakijoiden tulisi odottaa Meksikon puolella, kunnes heidän hakemuksensa on käsitelty.

”Etelärajalla olevia siirtolaisia ei päästetä Yhdysvaltoihin, ennenkuin heidän pyyntönsä on yksilöllisesti käsitelty oikeudessa”, presidentti Donald Trump kertoi asiasta yhteisöpalvelu Twitterissä.

Meksikon tulevan hallituksen sisäministeri Olga Sánchez Corderon mukaan maa on suostunut noudattamaan Remain in Mexico -nimellä kulkevaa toimintamallia. Hänen mukaansa kyseessä on lyhyen tähtäimen ratkaisu.

”Keskipitkän ja pitkän tähtäimen ratkaisu on, että ihmiset eivät enää muuta. Meksikolla on avosyli ja kaikkea, mutta kuvitelkaa karavaani toisensa ja toisensa jälkeen. Se olisi ongelma myös meille.”

Trumpin mukaan Yhdysvallat on tarvittaessa valmis myös sulkemaan etelärajansa.

”Yhdysvallat ei tule enää mitenkään sietämään tätä kallista ja vaarallista tilannetta”, hän luonnehti asiaa twiitissään.

….All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018