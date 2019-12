USA ja Kiina solmivat alustavan kauppasovun

Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet sopuun ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksesta. Sen myötä sunnuntaille ajoitetut lisätullit perutaan.

– Olemme sopineet hyvin suuresta ensimmäisen vaiheen sopimuksesta Kiinan kanssa. He ovat sitoutuneet moniin rakenteellisiin muutoksiin ja massiivisiin maatalous-, energia- ja teollisuustuotteiden ostoihin sekä paljon muuhunkin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä.

Trumpin mukaan toisen vaiheen kauppaneuvottelut aloitetaan välittömästi. Prosessin olin alun perin määrä jatkua vasta marraskuun 2020 presidentinvaalien jälkeen.

Kiinan mukaan sovulla on myönteinen vaikutus koko maailmantalouteen.

– Tämä on mahtava sopimus kaikille, Donald Trump jatkaa.

…..The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019