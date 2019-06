USA ja Kiina kauppasodassaan ohueen tulitaukoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvottelut jatkuvat, mutta epävarmuus voi johtaa yrityksiä pois Kiinasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat Osakan G20-kokouksessa jäissä olleiden kauppaneuvottelujen jatkamisesta sekä joistakin myönnytyksistä, kertoo The New York Times. Lopputuloksesta ei lehden analyysin mukaan kuitenkaan ole mitään takeita.

Yhdysvallat lupasi jäädyttää toistaiseksi kaavailemansa lisäkorotukset 300 miljardin dollarin arvosta tuotaviin kiinalaistuotteiden tulleihin ja keventää kiinalaisyhtiö Huaweille asetettuja teknologiarajoitteita, jotka ovat rajoittaneet yhtiön tarvitseman yhdysvaltalaisteknologian saatavuutta. Huawaita on epäilty Yhdysvalloissa turvallisuusuhaksi ja vakoilusta Kiinan hyväksi toimittamiensa laitteistojen kautta.

Kiina lupasi puolestaan vastineeksi ostaa merkittäviä määriä Yhdysvalloissa tuotettua ruokaa ja maataloustuotteita. Maalle jo asetetut tullit jäävät kuitenkin toistaiseksi voimaan. Tämä tulee mahdollisesti johtamaan siihen, että kansainvälisten yhtiöiden alihankintaketjujen siirtyminen pois Kiinasta jatkuu, ainakin loppupään osalta. Monet yhtiöistä ovat siirtäneet toimintojaan Vietnamiin. Tämän maastamuuton vaikutus voi olla pidemmällä aikajänteellä Kiinan taloudellekin merkittävä.

”Niin kauan kuin uhka on olemassa, on olemassa riskejä liittyen näihin pitkiin alihankintaketjuihin. Yritykset eivät pidä epävarmuudesta ja tämä pidentää epävarmuutta”, sanoo Pennsylvanian yliopiston Kiinan tutkimuskeskuksen johtaja Jacques deLisle.

Yhdysvaltain tavoite on ollut saada Kiina tekemään perustavaa laatua oleva muutos talouspolitiikassaan, joka on perustunut koviin yritystukiin ja valtio-omisteisiin yhtiöihin. Maa on rahoittanut voimakkaasti paikallisia yhdysvaltalaisyhtiöiden kilpailijoita. Kiina ei ole halunnut tehdä muutoksia, sillä se katsoo toimintamallin nostaneen satoja miljoonia pois köyhyydestä.

Maan mahdollisuudet vastata Yhdysvaltain asettamiin tulleihin samalla mitalla ovat kuitenkin rajallisemmat, sillä se aiheuttaisi samalla suurta vahinkoa kiinalaiselle työväestölle. Toistaiseksi sen strategia onkin ollut kohdentaa toimensa maataloustuotteisiin, jotka kohdistuvat pitkälti presidentti Donald Trumpin kannattajiin ja vaikuttavat hänen mahdolliseen uudelleenvalintaansa.

Yhdysvalloissa toimet Kiinaa vastaan nauttivat kuitenkin tukea molemmista valtapuolueista. Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer arvioi tuoreeltaan Huawein rajoitteiden keventämistä huonoksi ratkaisuksi, sillä se heikentää hänen mukaansa mahdollisuuksia painostaa Kiinaa reilumpaan kaupankäyntiin.