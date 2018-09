USA:n mukaan Itä-Ukrainaan tehtaillaan feikkivaaleja

Yhdysvallat paheksuu Ukrainan separatistien suunnittelemia vaaleja Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa.

Maan ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauertin mukaan ”feikkivaalien tehtaileminen” uhkaa konfliktin rauhanomaista ratkaisua.

– Aitojen vaalien järjestämistä ei voi edes ajatella, sillä kyseiset alueet ovat edelleen Venäjän hallinnassa. Toimenpide rikkoo räikeästi Venäjän tekemiä sitoumuksia Minskin sopimukseen liittyen, Nauert sanoi Radio Free Europen mukaan.

EU:n ulkoasiain edustaja Federica Mogherini kehotti presidentti Vladimir Putinin hallintoa käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta marraskuun 11. päivälle kaavaillut vaalit voitaisiin perua.

Ukrainan ulkoministeriö on todennut, ettei maa aio tunnustaa Itä-Ukrainassa mahdollisesti järjestettävien vaalien laillisuutta tai tuloksia.

Separatistialueiden poliittinen johto on ollut viime aikoina myllerryksessä, sillä Donetskin ”kansantasavallan” johtaja Aleksandr Zakharchenko surmattiin kahvilaan tehdyssä autopommi-iskussa elokuun lopulla. Alueen tilapäiseksi johtajaksi nimettiin ”kansanneuvoston” johtaja Denis Pushilin.

We condemn the announcement of #Russia-backed sham elections in #Ukraine. Given continued Russian control of these territories, genuine elections are inconceivable & grossly contravene Russia’s commitments under the Minsk agreements. pic.twitter.com/3O9ANxVvgC

— Heather Nauert (@statedeptspox) September 13, 2018