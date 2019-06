USA: Iran ei voi koskaan saada ydinaseita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja varoittaa Irania.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin mukaan sotilaallinen toiminta Irania vastaan on edelleen vahvasti harkinnassa. Asiasta uutisoi The New York Times.

– Iranin ei pidä sekoittaa Yhdysvaltain harjoittamaa harkintaa heikkouteen, Bolton kommentoi esiintyessään sunnuntaina Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun rinnalla. Hän viittasi Trumpin viime hetkellä peruuttamaan sotilaalliseen iskuun.

Bolton myös muistutti presidentti Trumpin varoituksista siitä, että Yhdysvaltain armeija oli ”uusi ja valmis iskemään” ja totesi uusien Iranin vastaisten pakotteiden astuvan voimaan maanantaina.

– Kukaan ei ole myöntänyt Iranille ”metsästyslupaa” Lähi-idässä, Bolton sanoi.

– Iran ei voi koskaan saada ydinaseita. Ei Yhdysvaltoja eikä maailmaa vastaan, hän linjasi