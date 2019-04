USA ilmoitti tukevansa Venezuelan oppositiojohtajaa

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó ilmoitti tiistaina ”Operaatio Vapauden” viimeisen vaiheen alkaneen. Guaidón sosiaalisen median kirjoitusten perusteella ainakin jotkut armeijan yksiköt ovat asettuneet hänen taakseen.

– Yhdysvaltain hallitus tukee täysin Venezuelan kansaa sen pyrkimyksissä kohti vapautta ja demokratiaa. Demokratiaa ei voi päihittää, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tviittaa.

Presidentiksi julistautunut Juan Guaidó on kutsunut venezuelalaisia istuvan presidentti Nicolas Maduron hallinnon vastaisiin suurmielenosoituksiin. Guaidó kirjoitti tiistaina Twitterissä armeijan tehneen ”oikean päätöksen” ja puhui voimankäytöstä ”vallananastuksen lopettamiseksi”. Maduron hallinnon mukaan kyse on pienen armeijan petturijoukon vallankaappausyrityksestä.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019