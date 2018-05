USA hälytti hävittäjät ilmaan – Venäjän pommittajat rannikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pitkän kantomatkan Tu-95-pommikoneet pysyttelivät lennollaan Yhdysvaltain ilmatilan ulkopuolella.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptor -hävittäjät hälytettiin viime perjantaina ilmaan Alaskan länsirannikolle.

Hävittäjät suuntasivat Aleuttien saarten pohjoispuolella lentäneitä Venäjän Tu-95-pommikoneita vastaan.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomento NORAD vahvistaa, että venäläiskoneet eivät käyneet missään vaiheessa Yhdysvaltain ilmatilassa.

– Aamukymmeneltä kaksi F-22-hävittäjää suoritti tunnistuslennon Alaskan edustalla, Kanadan armeijan majuri Andrew Hennessy sanoo.

Yhdysvallat on määritellyt kansainväliseen ilmatilaan ulottuvan ilmatunnistusvyöhykkeen, jonka raja on noin 320 kilometrin päässä maan rannikosta. On tavanomaista, että muiden valtioiden koneet lentävät alueen läpi.

– Itse asiassa vielä 21 kilometrin päässä rannikosta kaikki on kunnossa. Jos joku lentää alle 20 kilometrin päähän, sitten tilanne alkaa kuumentua, NORAD:n tiedottaja toteaa Air Force Timesille.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseessä oli Pohjoisella jäämerellä suoritettu tavanomainen harjoituslento.

Pommikoneet harjoittelivat sukellusveneiden torjuntaan suunniteltujen Tu-142-koneiden kanssa Beringinmeren ja Ohotanmeren alueella.

– Kaikki lennot tehdään kansainvälisiä säännöksiä noudattaen, eikä minkään valtion rajoja loukata, ministeriö sanoi tiedotteessa.